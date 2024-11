Gesundheitswesen ist am stärksten vom Fachkräftemangel betroffen

Köln: Das Gesundheitswesen ist die am stärksten vom Fachkräftemangel betroffene Branche in Deutschland. Mehr als 47.000 Stellen konnten im laufenden Jahr nicht mit qualifizierten Bewerbern besetzt werden. Das geht aus einer Untersuchung hervor, die das Institut der deutschen Wirtschaft in Auftrag gegeben hat. Die meisten Engpässe gibt es demnach im Bereich der Physiotherapie, wo knapp 12.000 Stellen noch immer offen sind. Auch im zahnmedizinischen Bereich fehlen rund 7.000 Fachangestellte. Die Alterung der Gesellschaft könnte den Mangel noch vergrößern, heißt es in der Studie. Herausfordernd ist die Situation demnach auch im Baugewerbe. Hier konnten etwa 42.000 Jobs nicht besetzt werden. Auch der öffentliche Sektor leidet unter dem Fachkräftemangel, vor allem in der Sozialarbeit und bei der Pädagogik.

