Gesundheitsnotstand in Los Angeles ausgerufen

Los Angeles: Wegen der Waldbrände in und um Los Angeles wurde dort der Gesundheitsnotstand ausgerufen. Die enormen Mengen an gesundheitsgefährdendem Rauch und Feinstaub hätten zu einer erheblichen Verschlechterung der Luftqualität geführt, teilten die Behörden mit. Die Rauchverschmutzung könne sich noch zuspitzen, wenn sich die Windverhältnisse änderten. Inzwischen müssen weitere Gegenden in der Stadt evakuiert werden. Die Maßnahmen betreffen auch das berühmte Museum "Getty Center", das 125-Tausend Kunstwerke beherbergt. - Zuletzt hatten die Einsatzkräfte auch Fortschritte gemeldet. Zwei der derzeit sechs Feuer seien größtenteils unter Kontrolle. Die Lage bleibe aber kritisch. Bisher kamen mindestens elf Menschen ums Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2025 13:00 Uhr