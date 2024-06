Gesundheitsminister Lauterbach kündigt verbesserte Version des Klinik-Atlas an

Berlin: Der Klinik-Atlas soll übersichtlicher werden. Gesundheitsminister Lauterbach kündigte in der "Rheinischen Post" ein Update an. Der neue Atlas solle "schon in wenigen Tagen starten", so der Minister. Das staatliche Vergleichsportal zu allen Kliniken in Deutschland war Mitte Mai an den Start gegangen. Lauterbach zufolge macht der Atlas aktuell zu 23.000 verschiedenen Eingriffen detaillierte Angaben. Das sei für viele Bürger und Hausärzte "unübersichtlich". Künftig sollen Lauterbach zufolge hinter allgemeinen Begriffen wie Krebs, Herz oder Knochen und Gelenke einzelne Erkrankungen und Operationen aufgefächert werden. Kritik, wonach die verwendeten Behandlungsdaten veraltet seien, wies der Gesundheitsminister zurück. Die Debatte habe aber gezeigt, dass der Atlas zu komplex für Laien sei, so Lauterbach.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2024 07:00 Uhr