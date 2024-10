Gesuchter Linksextremist aus Umfeld von Lina E. gefasst

Leipzig: Im Fall des linksradikalen Netzwerks um die Studentin Lina E. ermittelt der Generalbundesanwalt gegen einen 48-Jährigen. Es gibt Hinweise, dass der Mann an Angriffen auf Rechtsextremisten beteiligt gewesen sein könnte, die der Gruppe um Lina E. zur Last gelegt werden. Nach Informationen von NDR und WDR nahmen ihn gestern in Berlin Zielfahnder des sächsischen Landeskriminalamtes fest. Der Mann galt seit mehr als einem Jahr als untergetaucht und wurde per Haftbefehl gesucht. Laut Sicherheitsbehörden soll er sich zeitweise in Nordsyrien aufgehalten haben und in den Reihen von kurdischen Kämpfern als Scharfschütze ausgebildet worden sein. Die linksextreme kriminelle Vereinigung um Lina E. soll gezielt Angehörige der Neonazi-Szene angegriffen haben.

