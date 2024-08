Gespräche über Waffenruhe in Gaza kommen in Bewegung

Kairo: In das Ringen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg kommt wieder Bewegung. Eine Delegation der radikalislamischen Hamas ist in Kairo eingetroffen. Dort wollen die Vermittler, Ägypten und Katar, die Hamas über den Stand der Gespräche über eine Waffenruhe und den Austausch von Geiseln gegen Gefangene informieren. Einer der größten Streitpunkte ist Israels Forderung, die südliche Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten dauerhaft zu kontrollieren. Unter dem sogenannten "Philadelphi-Korridor" verlaufen laut der israelischen Armee etliche Tunnel der Hamas. Ägypten hingegen bestreitet die Existenz solcher Schmuggelrouten für Waffen in den Gazastreifen. Auch der ranghöchste US-General ist inzwischen in der Region eingetroffen.

