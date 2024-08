Gespräche über Gaza-Waffenruhe sollen wieder aufgenommen werden

Doha: Vor dem Beginn der neuen Verhandlungsrunde um eine Waffenruhe im Gazastreifen haben die Vermittler erneut einen Appell an Israel und die Hamas gerichtet. Keine Partei in der Region sollte Maßnahmen ergreifen, die die Bemühungen um einen Deal untergraben würden, teilte das US-Außenministerium nach einem Telefonat von Ressortchef Blinken mit seinem katarischen Amtskollegen Al Thani mit. Ein Durchbruch bei den heutigen Gesprächen könnte einen Vergeltungsschlag des Iran und seiner Partner gegen Israel verhindern und damit eine Ausweitung des Krieges über den Gazastreifen hinaus, hieß es. In der katarischen Hauptstadt soll unter der Vermittlung der USA, von Ägypten und von Katar über ein Abkommen zur Waffenruhe und der Freilassung der Geiseln verhandelt werden. Die Hamas lehnte eine Teilnahme zuletzt allerdings ab.

