Gespräche über Gaza-Waffenruhe gehen nächste Woche weiter

Washington: Die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen gehen offenbar in eine neue Runde. Kommende Woche sollen die Gespräche in der ägyptischen Hauptstadt Kairo fortgesetzt werden, wie die US-Regierung bekanntgab. Israel und der militant-islamistischen Hamas sei ein neuer Kompromissvorschlag vorgelegt worden, hieß es. Dieser überbrücke die verbleibenden Differenzen. Die heute zu Ende gegangene Gesprächsrunde in Doha sei konstruktiv verlaufen, teilten die Unterhändler USA, Ägypten und Katar mit. Ein Vertreter der Hamas, die nicht an dem Treffen beteiligt war, bewertete den Abschluss hingegen zurückhaltender. Aus Sicht der Palästinenserorganisation müssen die Verhandlungen auf der Beendigung des Kriegs, dem Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen und der Rückkehr der Vertriebenen fußen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2024 19:00 Uhr