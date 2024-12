Gesetzliche Kassen verlangen Ende der Bevorzugung von Privatpatienten

Berlin: Die gesetzlichen Krankenkassen verlangen, dass Arztpraxen Termine nicht mehr bevorzugt an Privatpatienten vergeben. Verbandsvize Stoff-Ahnis sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", derzeit werde in Buchungsportalen zum Beispiel ein Facharzt-Termin für Privatpatienten am nächsten Tag angeboten. Als gesetzlich Versicherter erhalte man einen Termin erst nach sechs Wochen. Die Frage nach der Versicherungsart muss nach ihren Worten gestrichen werden. Künftig dürfe es ausschließlich nach der medizinischen Notwendigkeit gehen. Deshalb soll es nach Ansicht der Kassen eine gesetzliche Pflicht geben, freie Termine in ein Online-System zu melden, auf das die gesetzlichen Kassen und die Kassenärztliche Vereinigung Zugriff haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2024 13:00 Uhr