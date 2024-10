Geschwister-Scholl-Preis geht an russische Exil-Autorin

München: Der Geschwister-Scholl-Preis geht in diesem Jahr an die russische Journalistin und Autorin Katerina Gordeeva. Das haben der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die bayerische Landeshauptstadt München am Vormittag mitgeteilt. Gordeeva, die im Exil lebt, wird für ihr Buch "Nimm meinen Schmerz. Geschichten aus dem Krieg" ausgezeichnet. Darin beschäftigt sie sich mit dem russischen Angriff auf die Ukraine und porträtiert Opfer beider Seiten. Laut Jury stehen in ihrem auch literarisch sehr beeindruckenden Werk die Stimmen der Betroffenen im Vordergrund. Der Geschwister-Scholl-Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird am 26. November an der Ludwig-Maximilians-Universität in München verliehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2024 13:00 Uhr