Geschäftsstelle für Katholikentag in Würzburg 2026 ist eröffnet

Würzburg: Die unterfränkische Stadt bereitet sich auf den Deutschen Katholikentag in knapp anderthalb Jahren vor. Heute hat Oberbürgermeister Schuchardt gemeinsam mit Kirchenvertretern die Geschäftsstelle eröffnet. Laut dem OB soll der Kirchentag auch für alle relevant sein, die - so wörtlich - "mit Kirche nicht mehr so viel am Hut haben". Der Katholikentag versteht sich als Fest des Glaubens und bietet im Mai 2026 rund 700 Einzelangebote an - unter anderem Vorträge, Diskussionsrunden und ein umfangreiches Kulturprogramm. Die Veranstaltung findet alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Evangelischen Kirchentag statt. Der letzte Katholikentag 2024 war in Erfurt. In diesem Jahr wird der Evangelische Kirchentag in Hannover gefeiert.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 14.01.2025 22:00 Uhr