Gesamtmetallchef hält Rente mit 70 bei Bürojobs für zumutbar

Berlin: In der Debatte über einen späteren Rentenbeginn wirbt der Arbeitgeberverband Gesamtmetall für Flexibilität. Verbandspräsident Stefan Wolf sagte dem SWR, für Menschen mit Schreibtischjobs sei die Rente mit 70 zumutbar. Wer in einer Fabrik harte Arbeit verrichte, müsse dagegen früher aufhören. Wolf betonte, insgesamt müsse in Deutschland mehr gearbeitet werden und nicht weniger, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Daher lehnt er Forderungen nach einer Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich ab. Allerdings bekräftigte der Gesamtmetall-Präsident, dass es in vielen Betrieben möglich sei, die Wochenarbeitszeit auf vier statt auf fünf Tage zu verteilen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2024 07:00 Uhr