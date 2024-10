Gesamtmetall-Chef Wolf fordert Aus für Rentenpaket

Berlin: Der Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Stefan Wolf, hat ein Aus für das Rentenpaket gefordert. Die Ampel-Koalition müsse das Paket von Arbeitsminister Heil stoppen, sagte Wolf dem Portal "t-online". Es sei eine der größten Ungerechtigkeiten dieser Koalition, und es könne uns alle teuer zu stehen kommen. Künftige Generationen würden dadurch stark belastet, so der Gesamtmetall-Chef. Er warnte davor, junge Menschen wegen zu hoher Steuern und Abgaben ins Ausland zu treiben. Mit dem Rentenpaket II, das bereits in erster Lesung im Bundestag beraten wurde, soll im Kern das Rentenniveau stabil gehalten werden. Die Rentenbezüge sollen Schritt halten mit der Lohnentwicklung - was wegen der alternden Bevölkerung aber immer teurer wird.

