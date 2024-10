Gerlach stellt Krankenhausreform im Landtag vor

München: Die bayerische Gesundheitsministerin Gerlach hat im Landtag in einer Regierungserklärung die Pläne der Staatsregierung für die Krankenhausreform vorgestellt. Als Prämisse gab sie aus, dass die Versorgung der Bevölkerung in allen Regionen Bayerns leistungsfähig, nah und zuverlässig bleiben muss. Hierzu skizzierte Gerlach einen Sieben-Punkte-Plan, wie der Freistaat allen von der Umstrukturierung der Krankenhäuser betroffenen Beteiligten helfen will. So sollen den Klinikträgern aktuelle bayernweite Daten und Prognosen zur Entwicklung von Patientenzahlen bereitgestellt werden, um fundierte Entscheidungen treffen zu können, was wo künftig angeboten werden muss. Des weiteren will die Staatsregierung regionale Umstrukturierungs-Gutachten finanzieren und den Entscheidungsträgern schließlich politische Rückendeckung geben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.10.2024 09:45 Uhr