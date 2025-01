Gerlach sieht Bayern gut aufgestellt für Pandemien

München: Bayern ist nach Einschätzung von Gesundheitsministerin Gerlach gut gewappnet für künftige Pandemien. Zum fünften Jahrestag des ersten bestätigten Corona-Falls in Deutschland sagte sie, man habe aus dieser Erfahrung gelernt und wichtige Schlüsse gezogen. Als Beispiele nannte die CSU-Politikerin ein effizientes Abwasser-Monitoring, eine Taskforce am Landesamt für Gesundheit und das Pandemiezentrallager für Schutzausrüstung. Der frühere Bundesgesundheitsminister Spahn bewertet die Lage anders: Der CDU-Politiker sagte der "Augsburger Allgemeinen Zeitung", man sei fünf Jahre nach Beginn der Pandemie nicht besser vorbereitet. Probleme sieht er nach wie vor bei der Digitalisierung der Ämter. Außerdem gebe es zu wenig Vorräte, so Spahn, etwa bei Masken, Beatmungsgeräten und Medikamenten.

