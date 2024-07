Gerlach macht Lauterbach für steigende Pflegekosten verantwortlich

München: Angesichts stark steigender Pflegekosten hat Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach der Bundesregierung Versagen vorgeworfen. Es räche sich jetzt, dass Minister Lauterbach so lange untätig geblieben sei, erklärte Gerlach. Sie forderte eine generationen-gerechte Reform der Pflegeversicherung. Konkret sollten nach Ansicht der CSU-Politikerin versicherungsfremde Leistungen und Ausbildungskosten aus Bundesmitteln finanziert werden. Eine Erhebung des Ersatzkassenverbands hatte ergeben, dass der Eigenanteil von Pflegebedürftigen oder ihrer Angehörigen an den Kosten rasant gestiegen ist. Er beträgt in Bayern aktuell durchschnittlich 2. 814 Euro im Monat im ersten Aufenthaltsjahr im Pflegeheim. Das sind rund 20 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2024 14:00 Uhr