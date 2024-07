Gerichtsurteil lässt Diskussion über subsidiären Schutz von Syrern wieder aufleben

Berlin: Ein Gerichtsurteil hat die Diskussion über den Schutzstatus von in Deutschland lebenden Syrern wieder aufflammen lassen. Justizminister Buschmann sagte zu den möglichen Konsequenzen, man müsse sich immer genau anschauen, wer in welchen Teil Syriens abgeschoben werden könne. Nach seinen Worten gibt es sehr gefährliche Regionen in dem Land, aber auch Regionen, wo nicht zwingend Gefahr für Leib und Leben besteht. Das Bundesinnenministerium wertete das Urteil als - so wörtlich - Hausaufgabe, eine Neubewertung des subsidiären Schutzes vorzunehmen. Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte im Falle eines Asylbewerbers aus Syrien geurteilt, für ihn bestehe zurzeit keine pauschale Gefahr mehr durch den Bürgerkrieg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2024 20:00 Uhr