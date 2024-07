Gericht verwarnt Jérôme Boateng

München: Das Landgericht München I hat den Fußballprofi Jérôme Boateng wegen Körperverletzung verwarnt. Er bekam eine Geldstrafe in Höhe von 200.000 Euro. Die Verwarnung setzt sich aus 40 Tagessätzen zu jeweils 5000 Euro zusammen. Zahlen muss er aber nur im Fall einer erneuten Straftat. In dem Prozess ging es um Gewaltvorwürfe seiner ehemaligen Partnerin: Sie hatte ihm vorgeworfen, dass er sie während eines Karibikurlaubs mit den Kindern vor sechs Jahren beleidigt und attackiert habe. Die Richterin sprach von widersprüchlichen Schilderungen auf beiden Seiten. Die Staatsanwaltschaft hatte in dem Verfahren 1,1 Millionen Euro gefordert. - Die Auseinandersetzung zwischen Boateng und seiner ehemaligen Partnerin beschäftigt die Justiz schon seit Jahren - frühere Urteile wurden von beiden Seiten angefochten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.07.2024 14:00 Uhr