Gericht verurteilt fünf Männer wegen Gewalt an israelischen Fußballfans

Amsterdam: Ein niederländisches Gericht hat fünf Männer wegen der Gewalt an israelischen Fußballfans verurteilt. Sie bekamen Haftstrafen von bis zu einem halben Jahr Gefängnis. Ein 32-Jähriger soll laut Urteil ein Opfer so getreten haben, dass es fast gegen eine Straßenbahn stürzte. Fünf Israelis wurden schwer verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. 20 bis 30 erlitten nach Polizeiangaben leichte Verletzungen. Die Angriffe auf die Maccabi Tel Aviv-Fans im November hatten in den Niederlanden und vielen westlichen Staaten große Bestürzung augelöst. Vor dem Hintergrund des Hamas-Überfalls auf Israel und den dadurch ausgelösten Krieg im Gazastreifen ist in vielen Ländern die antisemitische Gewalt deutlich angestiegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2024 15:00 Uhr