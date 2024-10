Gericht veröffentlicht neue Anklageschrift gegen Trump

Washington: Gegen Ex-US-Präsident Trump liegt eine neue Anklageschrift wegen Wahlmanipulation vor. Der zuständige Sonderermittler erklärte, der Republikaner habe privat gehandelt und könne deshalb nicht mit Immunität rechnen. Die Richterin im Wahlbetrugsverfahren hat die Anklageschrift freigegeben. In dem Papier heißt es, Trump habe zum Machterhalt Straftaten begangen. Nach Erkenntnissen der Ermittler hat Trump nach seiner Niederlage gegen den Demokraten Biden bei der Präsidentschaftswahl 2020 mit Hilfe privater Komplizen versucht, die rechtmäßigen Wahlergebnisse zu kippen. In dem Wahlbetrugsverfahren geht es auch um die Rede Trumps, in der er den Wahlsieg Bidens als Betrug bezeichnete. Daraufhin hatten fanatische Trump-Anhänger am 6. Januar 2021 das Kapitol gestürmt, um die Beglaubigung Bidens zu verhindern.

