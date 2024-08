Gericht verhängt zehnjährige Haftstrafe für Raubüberfall von Alzenau

Aschaffenburg: Das Landgericht hat einen Mann wegen eines brutalen Raubüberfalls und eines Wohnungseinbruchs zu zehn Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Der 30-jährige Brite hatte zuvor gestanden, dass er vor anderthalb Jahren an einem Überfall auf ein Ehepaar in Alzenau beteiligt war. Dabei verletzten die Täter das Paar schwer und entwendeten Bargeld und Gold im Wert von 240.000 Euro. Gestanden hatte der Mann darüber hinaus, bei einem Wohnungseinbruch in Mömbris, ebenfalls im Kreis Aschaffenburg, dabei gewesen zu sein. Ermittler kamen ihm durch DNA-Spuren an den Tatorten auf die Schliche.

