Gericht spricht Präsidentensohn Hunter Biden im Waffen-Prozess schuldig

Wilmington: Der Sohn von US-Präsident Biden, Hunter Biden, ist in einem Prozess um den Kauf einer Schusswaffe in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass Hunter Biden einen Waffenhändler belogen hat. Biden junior hat dem Schwurgericht zufolge in einem Antrag wahrheitswidrig angegeben, er nehmen keine Drogen. Darum habe er die Waffe illegal elf Tage lang besessen. Ihm drohen nun bis zu 25 Jahre Haft. Allerdings dürfte Hunter Biden als Ersttäter nicht die Höchststrafe erhalten und muss möglicherweise nicht ins Gefängnis.

