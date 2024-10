Gericht in Brasilien verurteilt Daimler Truck zu Millionenzahlung

Rio de Janeiro: Ein brasilianisches Arbeitsgericht hat den deutschen Nutzfahrzeug-Hersteller Daimler Truck wegen Diskriminierung und Mobbing von Beschäftigten verurteilt. Das Unternehmen soll umgerechnet rund 6, 7 Millionen Euro zahlen, kann aber noch in Berufung gehen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Beschäftigte in einer südbrasilianischen Daimler-Truck-Fabrik nach Arbeitsunfällen erniedrigenden und entwürdigenden Situationen und auch rassistischen Diskriminierungen ausgesetzt gewesen seien. Es handelt sich um Fälle zwischen den Jahren 2004 und 2019. Damals gehörte der weltweit größte Nutzfahrzeug-Bauer noch zur Daimler AG. Seit Ende 2021 ist Daimler Truck selbstständig.

