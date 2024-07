Gericht in Belarus verhängt Todesurteil gegen Deutschen

Minsk: In Belarus hat ein Gericht einen deutschen Staatsbürger zum Tode verurteilt. Das berichtet eine belarussische Menschenrechtsorganisation. Ihren Angaben zufolge wurde der 30-Jährige des "Terrorismus" und des "Söldnertums" schuldig gesprochen. Demnach steht das Urteil im Zusammenhang mit einem Verband aus Freiwilligen, die für die Ukraine kämpfen. Dieses Regiment wird in Belarus als extremistisch eingestuft. Dem Auswärtigen Amt in Berlin ist der Fall nach eigenen Angaben bekannt, man setze sich "intensiv" für den Mann ein. Er soll als Rettungshelfer für das Rote Kreuz und als Sicherheitsmann für die US-Botschaft in Berlin gearbeitet haben. Belarus ist das einzige Land in Europa, das noch die Todesstrafe vollstreckt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2024 23:00 Uhr