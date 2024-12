Gericht erlässt Haftbefehl gegen Tatverdächtigen von Magdeburg

Magdeburg: Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter beantragt. Der 50-Jährige sei am Abend dem Haftrichter vorgeführt worden, teilte die Polizei mit. Der Richter ordnete Untersuchungshaft wegen fünffachen Mordes, mehrfach versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung an. Inzwischen hat die Polizei auch mehr Angaben zu den Identitäten der Todesopfer bekannt gegeben. Es handelt sich demnach um einen neunjährigen Jungen und um vier Frauen im Alter von 45 bis 75 Jahren. Der Junge stammt aus Floß im oberpfälzischen Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Dort fand am Abend ein Trauergottesdienst statt - ebenso wie in Magdeburg selbst, wo Hunderte Menschen der Opfer des Anschlags gedachten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2024 10:00 Uhr