Gerade auf dem bayerischen Land schließen viele Apotheken

München: In Bayern schließen immer mehr Apotheken, besonders auf dem Land. Laut dem Bayerischen Apothekerverband haben in den vergangenen fünf Jahren fast 380 Filialen zugemacht. Gründe für die Schließungen seien fehlendes Personal oder hoher wirtschaftlicher Druck. So sind etwa die Nebenkosten und Mitarbeitergehälter gestiegen. Mittlerweile liefern allerdings viele Apotheken aus. So können Städte oft das Umland mitversorgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2025 08:00 Uhr