Geplante Anschubprämie für Job-Aufnahme wackelt

Berlin: Die SPD-Fraktion will die von der Bundesregierung geplante Anschubfinanzierung für ehemalige Bürgergeldempfänger stoppen. Das Kabinett hatte am Mittwoch beschlossen, dass Langzeitarbeitslose, die mehr als zwölf Monate in einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit beschäftigt sind, einmalig 1.000 Euro erhalten können. Der sozialpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Rosemann, verwies auf Kritik daran aus den Reihen der beiden Koalitionspartner. Vor diesem Hintergrund spreche wenig dafür, an dem Vorhaben festzuhalten, sagte Rosemann der Bild-Zeitung. Schließlich hätten auch SPD und Arbeitsministerium längst Bedenken vorgetragen. Die Anschubfinanzierung sei jedoch ein ausdrücklicher Wunsch von Wirtschaftsminister Habeck gewesen. Gedacht war die Finanzierung als Anreiz zur Suche nach einer existenzsichernden Beschäftigung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2024 19:00 Uhr