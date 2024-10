Georgische Wahlkommission erklärt Regierungspartei zum Wahlsieger

Tiflis: In Georgien hat die Wahlkommission die Regierungspartei zum Sieger erklärt. Nach Auszählung fast aller Stimmen komme die national-konservative Partei namens "Georgischer Traum" bei der Parlamentswahl auf rund 54 Prozent, erklärte die Behörde. Das EU-orientierte Oppositionsbündnis erreicht gut 37 Prozent. Es zweifelt das Ergebnis an und spricht von - Zitat - "gefälschten Ergebnissen nach gestohlenen Wahlen". Das Bündnis hat Proteste angekündigt. Die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa OSZE, die rund 500 Wahlbeobachter nach Georgien geschickt hatte, will sich im Laufe des Tages über mögliche Unregelmäßigkeiten beim Urnengang äußern. Die ehemalige Sowjetrepublik im Südkaukasus ist zwischen westlich und russisch ausgerichteter Bevölkerung gespalten.

