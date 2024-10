Georgier wählen ein neues Parlament

Tiflis: In der Südkaukasusrepublik Georgien hat die Parlamentswahl begonnen. Für das Land ist es eine Richtungsentscheidung. Zur Wahl stehen ein pro-europäisches Oppositionsbündnis und die pro-russische Regierungspartei Georgischer Traum. Letztere hofft auf die absolute Mehrheit im Parlament, auch um die pro-westliche Opposition per Verfassung verbieten zu können. In diesem Jahr hatte es in Georgien mehrmals Massenproteste gegeben, gegen ein Gesetz der Regierung, dass die angebliche "ausländische Einflussnahme" eindämmen sollte. Das Gesetz ähnelte der russischen Gesetzgebung gegen ausländische Agenten. Die Europäische Union hatte daraufhin den EU-Beitrittsprozess mit Georgien gestoppt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2024 10:00 Uhr