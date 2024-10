Georgiens Opposition erkennt Wahlergebnis nicht an

Tiflis: Nach der Parlamentswahl in der ehemaligen Sowjetrepublik Georgien droht dem Land eine Zerreißprobe. Sowohl die Moskau-freundliche Regierungspartei als auch die pro-europäische Opposition haben am Abend den Sieg der Abstimmung für sich erklärt. Der Exekutivsekretär des nationalkonservativen Regierungslagers "Georgischer Traum" sprach von einer soliden Mehrheit für seine Partei. Laut offiziellen Angaben der Wahlkommission kommt sie nach Auszählung von 70 Prozent der Wahlbezirke auf 53 Prozent der abgegebenen Stimmen. Das Oppositionsbündnis läge demnach bei 38 Prozent. Die Chefin der größten Oppositionspartei, Bokuschawa, warf den Behörden Wahlfälschung vor. Nichtregierungsorganisationen beklagten zuletzt hunderte Wahlrechtsverstöße in Georgien. Endgültige Ergebnisse werden im Laufe des Tages erwartet.

