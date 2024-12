Georgien: Abgeordnete wählen Nachfolger von pro-europäischer Präsidentin Surabischwili

Tiflis: In Georgien wird heute ungeachtet anhaltender Proteste ein Nachfolger der pro-europäischen Präsidentin Salome Surabischwili gewählt. Es gilt als sicher, dass der Kandidat der Regierungspartei Georgischer Traum, der ultra-rechte Ex-Profifußballer Micheil Kawelaschwili an die Spitze kommt. Die Opposition in Georgien boykottiert die Abstimmung. Sie erkennt das Ergebnis der Parlamentswahl von Ende Oktober nicht an. Seit mehr als zwei Wochen gibt es deshalb auch Proteste gegen die georgische Regierung. Für heute werden wieder Ausschreitungen befürchtet. Der Staatschef in Georgien wird nicht mehr direkt vom Volk gewählt, sondern von einer 300-köpfigen Wahlversammlung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2024 09:00 Uhr