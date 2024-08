Genossenschaften in Bayern bauen heuer wohl deutlich weniger Wohnungen

München: Die Wohnungsgenossenschaften in Bayern bauen in diesem Jahr voraussichtlich nur noch gut 500 Wohnungen. Das schätzt der Verband bayerischer Wohnungsunternehmen. Verbandsdirektor Maier spricht von einem Rückgang um 40 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr. Als Gründe nennt er vor allem, dass Baukosten und Kreditzinsen gestiegen sind. Aus Maiers Sicht rechnet sich deswegen der Wohnungsbau nicht mehr. Die Genossenschaften stünden außerdem vor der großen Aufgabe, ihre bestehenden Wohnungen klimaneutral umzubauen. Insgesamt erwartet Maier, dass der Druck auf dem Mietwohnungsmarkt in Zukunft eher noch zunehmen wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2024 06:00 Uhr