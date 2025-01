Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt wegen unerlaubter Drohnen-Flüge

München: Die Generalstaatsanwaltschaft München versucht herauszufinden, wer für die unerlaubten Drohnen-Flüge über bayerischen Militärflughäfen verantwortlich ist. Nach Angaben der Behörde geht es um insgesamt neun Fälle. Betroffen waren demnach die Militärflughäfen in Manching und in Neuburg an der Donau. Neben diesen Standorten in Oberbayern gab es auch Drohnensichtungen im unterfränkischen Hammelburg. Die Ermittler der Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus schließen russische Spionage nicht aus. Bisher können solche Drohnen nicht abgeschossen werden. Die Bundesregierung hat vergangene Woche ein entsprechendes Gesetz auf den Weg gebracht. Ob das Vorhaben der rot-grünen Minderheitsregierung eine Mehrheit im Bundestag findet, ist noch unklar.

