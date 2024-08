Generalbundesanwalt erlässt Haftbefehl gegen Tatverdächtigen von Solingen

Karlsruhe: Der mutmaßliche Attentäter von Solingen teilt nach Angaben der Generalbundesanwaltschaft die Ideologie der Terrormiliz IS. In einer Mitteilung heißt es, der syrische Staatsangehörige habe sich der Vereinigung zu einem nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt angeschlossen. Aufgrund seiner radikal-islamistischen Überzeugungen habe er den Entschluss gefasst, auf dem Solinger Stadtfest eine möglichst große Anzahl aus seiner Sicht ungläubiger Menschen zu töten. Nach einer Vernehmung durch den Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof sitzt der 26jährige nun in Untersuchungshaft. Der Syrer hatte sich nach einer 24-stündigen Flucht gestern Abend der Polizei gestellt und zur Tat bekannt. Bei der Attacke am Freitagabend starben zwei Männer und eine Frau. Acht weitere Menschen wurden verletzt, vier schwebten zunächst in Lebensgefahr. Wie das Klinikum in Solingen heute bekanntgab, hat sich ihr Zustand inzwischen stabilisiert.

