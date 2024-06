Geiselnahme in südrussischem Gefängnis ist beendet

Moskau: In einem Gefängnis in Südrussland haben Häftlinge zwischenzeitlich zwei Aufseher als Geiseln genommen. Die sechs Insassen bezeichneten sich demnach als Anhänger der Terrormiliz IS. Heute früh zerstörten die Häftlinge nach Angaben der Nachrichtenagentur Tass das Gitterfenster ihres Zellenblocks und gelangten so in die Bereitschaftsräume. Dort kidnappten sie unter anderem den Chef der Einsatzleitung. Sie forderten Schusswaffen, ein Fluchtfahrzeug und freies Geleit. Inzwischen ist die Geiselnahme nach ARD-Informationen beendet - alle sechs Geiselnehmer wurden demnach getötet und die Geiseln unverletzt befreit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2024 12:00 Uhr