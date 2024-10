Gehörlose Abgeordnete gebärdet erste Rede im Bundestag

Berlin: Zum ersten Mal in der Geschichte des Bundestags hat eine Abgeordnete eine Rede in Gebärdensprache gehalten. In der Wohnungsbau-Debatte trat die bayerische SPD-Parlamentarierin Heike Heubach ans Pult und wandte sich mit Gebärden an das Plenum. Zwei Dolmetscherinnen sprachen die rund vierminütige Rede ins Mikrofon. Laut Heubach soll der Bundestag ein Spiegelbild der Gesellschaft sein, daher sei es höchste Zeit, dass ein gehörloser Mensch eine Rede halte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.10.2024 21:30 Uhr