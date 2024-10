Gefechte zwischen israelischen Armee und der Hisbollah gehen weiter

Beirut: Im Nahen Osten gehen die Angriffe weiter. So hat die Hisbollah nach eigenen Angaben wieder Raketen auf den Norden Israels abgefeuert. Die israelische Armee wiederum bombardierte in der Nacht laut örtlichen Sicherheitsquellen auch Ziele im Landesinneren sowie die am Mittelmeer gelegene Hafenstadt Tripoli. Dort sollen bei einer Drohnenattacke auf ein palästinensisches Flüchtlingslager ein Hamas-Kommandeur und seine Familie getötet worden sein. Im Iran erwarten die Menschen nach dem massiven Raktenangriff von Dienstagabend einen israelischen Vergeltungsschlag. Israel habe den USA aber zugesichert, keine Attacke auf die iranischen Atomanlagen zu planen, sagte ein hochrangiger Beamter des US-Außenministeriums dem Sender CNN. Während der republikanische Präsidentschaftsbewerber Trump solch einen Schritt befürwortet, lehnt US-Präsident Biden einen israelischen Angriff auf Irans Atomanlagen ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2024 09:00 Uhr