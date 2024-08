Gefasster Straftäter aus Straubing soll ins Gefängnis

Regensburg: Der in Österreich gefasste Straftäter aus der forensischen Klinik in Straubing soll nach seiner Auslieferung in ein Gefängnis kommen. Das erklärte der Regensburger Oberstaatsanwalt Rauscher im Interview mit dem BR. Seinen Worten zufolge sind gegen alle vier Geflohenen europäische Haftbefehle ausgestellt worden. Wenn sie gefasst werden, sollen sie nicht mehr im Maßregelvollzug, sondern in verschiedenen bayerischen Gefängnissen untergebracht werden. Damit wolle man verhindern, dass die Mittäter vor der Verhandlung Absprachen treffen können.

