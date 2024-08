Gefährdungshinweise in Deutschland nehmen zu

Berlin: Nach der Absage von Taylor-Swift-Konzerten in Wien hat sich das Bundeskriminalamt zur Lage hierzulande geäußert. Der Leiter der Abteilung "Islamistisch motivierter Terrorismus", Sven Kurenbach, sagte, Deutschland stehe unverändert im Zielspektrum unterschiedlicher Terrororganisationen. Und seit zwei Jahren registriere man eine Zunahme von relevanten Gefährdungshinweisen, so Kurenbach in der Süddeutschen Zeitung. Gleichzeitig habe man durch den Ukraine-Krieg eine durchlässigere Grenzen nach Osten - also Zentralasien. Eine wachsende Anschlagsgefahr geht offenbar von einem afghanischen Ableger des IS aus - und zwar dem sogenannten "Islamischen Staat in der Provinz Chorasan". Die Vereinten Nationen sehen darin die größte von außen kommende terroristische Gefahr für Europa. In Wien gehen derweil die Ermittlungen gegen die beiden festgenommenen Terrorverdächtigen weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2024 07:00 Uhr