Gedenkgottesdienst in Aschaffenburg für die Opfer des Messerangriffs

Aschaffenburg: In der unterfränkischen Stadt beginnt um 10 Uhr 30 ein ökumenischer Gedenkgottesdienst für die Opfer des Messerangriffs vor vier Tagen. Zwei Menschen wurde dabei getötet, ein 2-jähriges Kind und ein Mann. Zu der Trauerfeiner in der Aschaffenburger Stiftskirche werden unter anderen Bundesinnenministerin Faeser und der bayerische Ministerpräsident Söder erwartet. Der Gottesdienst wird vom Würzburger Bischof Jung und dem evangelischen Landesbischof Kopp gemeinsam gestaltet. Auch Vertreter des Islam nehme teil. Um 11.45 Uhr - zur Tatzeit - wird die Feier kurz unterbrochen, dann läuten alle Kirchenglocken in Aschaffenburg. Der Bayerische Rundfunk überträgt den Gedenkgottesdienst live im BR-Fernsehen und im Stream auf BR24 live.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2025 10:00 Uhr