Gedenkfeier zum 80. Jahrestags des Hitler-Attentats

Berlin: In der Bundeshauptstadt gedenken Spitzenpolitiker zur Stunde des Hitler-Attentats vor 80 Jahren. Bundeskanzler Scholz soll in Kürze eine Rede halten. Danach sind ein Totengedenken und Kranzniederlegungen geplant. Am Nachmittag legen dann rund 400 Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr ihr feierliches Gelöbnis ab. Die Feierstunde findet im Bendlerblock in Berlin statt. Dort waren 1944 der Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg und mehrere seiner Mitverschwörer hingerichtet worden. Sie hatten versucht, Adolf Hitler mit einer Bombe zu töten und das nationalsozialistische Regime zu stürzen. Stauffenberg war die zentrale Figur des Attentats, insgesamt waren aber rund 200 Menschen beteiligt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2024 11:30 Uhr