Gedenken und Proteste zum Jahrestag des Hamas-Überfalls

München: Unmittelbar vor dem Jahrestag des Hamas-Massakers in Israel und dem darauf folgenden Gaza-Krieg sind in deutschen Städten tausende Menschen auf die Straße gegangen. Größere Demonstrationen gab es in München, Berlin, Düsseldorf und Hamburg. Für die Kundgebung gegen Judenfeindlichkeit in München konnte die Polizei noch keine genaue Teilnehmerzahl nennen. Nach Schätzungen unserers Korrespondenten sind es aber mehrere tausend. In Sichtweite fand eine pro-palästinensische Gegendemonstration unter dem Slogan "365 Tage Genozid" statt. Unserem Reporter vor Ort zufolge beteiligten sich daran mindestens 400 Menschen. Die Kundgebungen hier und andernorts waren weitestgehend friedlich. In Berlin war die Stimmung bei den propalästinensischen Demonstrationen aber aufgeheizt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2024 19:00 Uhr