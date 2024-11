Gedenken an Mauerfall vor 35 Jahren

Berlin: An der Gedenkstätte Bernauer Straße ist im Beisein von Bundespräsident Steinmeier an den Fall der Mauer vor 35 Jahren erinnert worden. Berlins Regierender Bürgermeister Wegner betonte, Freiheit und Demokratie seien noch nie eine Selbstverständlichkeit gewesen. Derzeit würden sie von außen und innen angegriffen. Deshalb müsse man sich die Menschen vom Herbst 1989 zum Vorbild nehmen, so Wegner. An der Gedenkstunde nahmen auch Angehörige von Mauer-Opfern, Bürgerrechtler sowie Jugendliche aus Polen, Frankreich und Norwegen teil.

