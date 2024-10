Gebürtige Allgäuerin Martina Hefter gewinnt Deutschen Buchpreis

Frankfurt am Main: Mit einer Eröffnungsfeier beginnt am Abend die diesjährige Buchmesse. Bereits gestern wurde der Deutsche Buchpreis vergeben - und zwar an die gebürtige Allgäuerin Martina Hefter für ihren Roman "Hey guten Morgen, wie geht es dir?". Das Buch handelt vom sogenannten Lovescamming und zeichnet die komplexe Wechselbeziehung nach zwischen einem Betrüger in Nigeria und einer Frau, die sich absichtlich auf dessen Spiel einlässt. In der Begründung der Jury heißt es, Hefters Roman sei ein klug choreografiertes Buch, das eine ganz eigene Anziehungskraft ausübe. Der Buchpreis ist mit 25.000 Euro dotiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2024 06:00 Uhr