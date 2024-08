GdP-Chef fordert mehr Haftplätze für Abzuschiebende

Berlin: In der Diskussion über Konsequenzen aus dem Messeranschlag von Solingen hat die Gewerkschaft der Polizei mehr Plätze gefordert, um Menschen in Abschiebehaft nehmen zu können. Das sei zentral, um die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland zu erhöhen, sagte der GdP-Vorsitzende Roßkopf im BR-Interview. Außerdem müsse es möglich sein, Menschen auch mit einem Charterflug in ihre Heimat zurückzubringen oder in das Drittland, in dem sie erstmals registriert wurden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.08.2024 04:00 Uhr