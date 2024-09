GdP-Bundesvorsitzender will Sondervermögen für Sicherheitsbehörden

Berlin: In der Debatte um mehr Sicherheit in Deutschland hat die Gewerkschaft der Polizei ein weiteres Sondervermögen gefordert. Der Bundesvorsitzende Kopelke sagte der "Rheinischen Post", wenn es die politischen Entscheider mit der Sicherheitslage ernst meinen, komme man daran nicht vorbei. Seiner Ansicht nach lässt sich eine Verbesserung der Inneren Sicherheit und der Terrorismusbekämpfung nur mit mehr Personal erreichen. Schon jetzt hätten die Kräfte kaum die Möglichkeit, Mehrarbeit zu entgehen und Überstunden zu reduzieren, so Kopelke.

