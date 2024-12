Gazprom stellt Lieferungen an Moldau zum 1. Januar ein

Moskau: Russland will den Gasexport in die Republik Moldau ab dem neuen Jahr stoppen. Der russische Staatskonzern Gazprom teilte mit, die Lieferungen würden am 1. Januar eingestellt. Grund seien unbezahlte Rechnungen. Das Unternehmen behalte sich weitere Maßnahmen vor, auch eine Kündigung des Liefervertrags. Die EU-freundliche moldawische Regierung verurteilte das russische Vorgehen. Ministerpräsident Recean warf Russland vor, Energie als politische Waffe zur Destabilisierung einzusetzen. Dadurch würde ganz Moldawien mitten im Winter unter Ausfällen bei der Strom- und Wärmeversorgung leiden - auch die von Russland unterstützte Separatisten-Region Transnistrien. Moldau und Transnistrien haben deswegen bereits den Notstand ausgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2024 19:00 Uhr