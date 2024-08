Gaza-Verhandlungen wurden vertagt

Kairo: Die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazakrieg sind am Abend ergebnislos ausgesetzt worden. Ein Vertreter der US-Regierung sagte, die Gespräche auf hoher Ebene in der ägyptischen Hauptstadt seien ohne Ergebnis geblieben. Man werde den Austausch jedoch in den kommenden Tagen auf einer niedrigeren Ebene fortsetzen, um verbliebene Gräben zu überbrücken. Die Hamas schoss am Abend eine Rakete auf israelisches Gebiet. Dabei wurde eine Frau verletzt. Unterdessen hat sich die Lage zwischen Israel und der schiitischen Hisbollah-Miliz im Libanon leicht entspannt. Die Hisbollah hatte gestern nach eigenen Angaben mehr als 300 Raketen auf Israel gefeuert, Israel hatte zuvor präventiv mit 100 Kampfflugzeugen die Hisbollah im Libanon attackiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2024 06:00 Uhr