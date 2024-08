Gaza-Verhandlungen bleiben ohne Ergebnis

Kairo: Die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg stecken in einer Sackgasse: Bei den Gesprächen in Kairo gebe es eine "schwierige Pattsituation", hieß es aus ägyptischen Sicherheitskreisen. Die israelische Delegation sei bereits nach wenigen Stunden wieder abgereist - ebenso der Emir von Katar und die Vertreter der Hamas, die aus Doha angereist waren, um sich über den Verlauf der Gespräche informieren zu lassen. Ein Vertreter der US-Regierung sprach dennoch von konstruktiven Gesprächen, die fortgesetzt werden sollen. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt. Am späten Abend feuerte die Hamas eine Rakete auf Tel Aviv. Sie sei aber über unbewohntem Gebiet südlich der Stadt niedergegangen, hieß es.

