Gaza-Gespräche in Katar werden fortgesetzt - jetzt 40.000 palästinesische Todesopfer

Doha: Die Verhandlungen über eine Waffenstillstand im Gazakrieg werden heute fortgesetzt. Das teilte ein Sprecher des katarischen Außenministers mit. Verhandler Katars, der USA und Ägyptens arbeiteten weiter daran, eine Feuerpause, die Freilassung der Hamas-Geiseln und mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu erreichen. Unterdessen hat die Zahl der getöteten Palästinenser in dem zehnmonatigen Krieg laut Hamas-Gesundheitsbehörden die 40.000 überschritten. Aus New York hieß es, UN-Generalsekretär Guterres gehe davon aus, dass die Zahl zu niedrig sei und viele Tote vermutlich noch unter Trümmern lägen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.08.2024 01:00 Uhr