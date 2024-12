Gasverbrauch ist diesen Winter gestiegen

Berlin: Der Gasverbrauch ist in diesem Winter deutlich höher als im vergangenen Jahr. Von Oktober bis Dezember waren es knapp sechs Prozent mehr. Das berichtet die Funke Mediengruppe, die sich auf Angaben der Bundesnetzagentur bezieht. Besonders in der Industrie wurden gut neun Prozent mehr verbraucht. Im Bereich Haushalte und Gewerbe war es lediglich ein Plus von zwei Prozent. Verglichen mit den Jahren vor dem Ukrainekrieg und der Energiekrise verhalten sich Bürger und Unternehmen noch sparsam. Der Chef der Bundesnetzagentur, Müller, begrüßt das. Er sagt, es lohne sich, Gas und damit auch Geld zu sparen. Die Gasspeicher seien mit rund 80 Prozent noch gut befüllt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2024 08:00 Uhr